«المركزي الايطالي» يحذر من التفاؤل الشكلي ويتوقع السيناريو الأكثر تشاؤما

محافظ المصرف المركزي الايطالي، إينياتسيو ڤيسكو. (أرشيفية: وكالة آكي)

توقع محافظ المصرف المركزي الايطالي، إينياتسيو ڤيسكو ركودا اقتصاديا بتراجع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل يتراوح بين 9% و 13% في نهاية العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو السيناريو الاكثر تشاؤما.

ونوه فيسكو خلال تقديمه التقرير النهائي عن العام 2019، إلى «أن حالة عدم اليقين قوية اليوم»، ولكن «كما يقول الكتيرون: سوف نتخطاها معًا»، مطالبا، بدلا من «التفاؤل الشكلي»، بـ”التزام جماعي ملموس”.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن المحافظ قوله نهاية الأسبوع «نحن بحاجة إلى علاقة جديدة بين الحكومة والشركات والاقتصاد الحقيقي والمالي والمؤسسات والمجتمع المدني، قد لا نسميها كما يقال:عقد اجتماعي جديد. ولكن أيضًا من هذا المنظور، من الضروري المضي قدما في نقاش منظم وإحياء حوار بناء».

وقد أفادت بيانات صدرت عن المعهد الوطني الايطالي للاحصاء (استات) في وقت سابق الجمعة بانكماش الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاولى من العام الحالي بمعدل 5.3% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي وبـ5.4% على المستوى السنوي، واصفة هذا الاداء الاقتصادي بالاسوأ منذ عام 1995.