احتجاجات أمام مصنع «رينو» للسيارات في فرنسا بعد قرار إلغاء 15 ألف وظيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 02:25 مساء
عمال ونقابيون من شركة رينو يحتجون أمام مصنع موبيج شمال فرنسا، 30 مايو 2020 (فرانس برس)

تظاهر الآلاف أمام مصنع مجموعة «رينو» السبت في بلدية موبيج شمال فرنسا احتجاجا على قرار الشركة إلغاء 15 ألف وظيفة، أربعة آلاف منها في فرنسا.

وتوقف الإنتاج في المصنع الذي يشغّل نحو 2100 شخص منذ الجمعة الماضي. وتتجه إدارة الشركة إلى نقل إنتاج سيارات كانغو الكهربائية إلى بلدية دواي التي تبعد حوالي 70 كلم من موبيج.

وفي تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، قال الناشط النقابي جيروم ديلفو إن الاحتجاج يعد «زلزالا بصدد الحدوث، وسنبقي مصنعنا هنا.. هذه التظاهرة اليوم مهمة جدا، وإن كانت مجرد خطوة أولى لنظهر للحكومة ولرينو أن الموظفين وسكان هذه المنطقة متمسكون بالمصنع، وأننا ثابتون. نحتاج إلى هذه الوظائف، وإلاّ فستتضرر المنطقة بأكملها».

وكتبت على اللافتات والسترات شعارات تعكس ارتباط المصنع بالسكان. وقال العامل غابريال لومير «مع كل الجهود المبذولة، أمضي مع زملائي وقتا أطول مما أمضيه مع عائلي. إنها عائلتي الثانية».

واحتج الثلاثاء الماضي أيضا نحو 250 شخصا، بينهم نواب ونقابيون وعمال في مصنع موبيج. والجمعة، أعلنت الشركة التي تواجه مشاكل سبقت أزمة فيروس كورونا المستجد، إلغاء نحو 15 ألف وظيفة في العالم في إطار خطة لتوفير ملياري يورو مدى ثلاثة أعوام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها
ليبيا
مفاجأة.. إيطاليا تدرس إعادة الجماهير لمدرجات كرة القدم
رياضة عالمية
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممرضة حامل تروي محنتها مع وباء «كوفيد-19»