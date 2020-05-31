احتجاجات أمام مصنع «رينو» للسيارات في فرنسا بعد قرار إلغاء 15 ألف وظيفة

عمال ونقابيون من شركة رينو يحتجون أمام مصنع موبيج شمال فرنسا، 30 مايو 2020 (فرانس برس)

تظاهر الآلاف أمام مصنع مجموعة «رينو» السبت في بلدية موبيج شمال فرنسا احتجاجا على قرار الشركة إلغاء 15 ألف وظيفة، أربعة آلاف منها في فرنسا.

وتوقف الإنتاج في المصنع الذي يشغّل نحو 2100 شخص منذ الجمعة الماضي. وتتجه إدارة الشركة إلى نقل إنتاج سيارات كانغو الكهربائية إلى بلدية دواي التي تبعد حوالي 70 كلم من موبيج.

وفي تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، قال الناشط النقابي جيروم ديلفو إن الاحتجاج يعد «زلزالا بصدد الحدوث، وسنبقي مصنعنا هنا.. هذه التظاهرة اليوم مهمة جدا، وإن كانت مجرد خطوة أولى لنظهر للحكومة ولرينو أن الموظفين وسكان هذه المنطقة متمسكون بالمصنع، وأننا ثابتون. نحتاج إلى هذه الوظائف، وإلاّ فستتضرر المنطقة بأكملها».

وكتبت على اللافتات والسترات شعارات تعكس ارتباط المصنع بالسكان. وقال العامل غابريال لومير «مع كل الجهود المبذولة، أمضي مع زملائي وقتا أطول مما أمضيه مع عائلي. إنها عائلتي الثانية».

واحتج الثلاثاء الماضي أيضا نحو 250 شخصا، بينهم نواب ونقابيون وعمال في مصنع موبيج. والجمعة، أعلنت الشركة التي تواجه مشاكل سبقت أزمة فيروس كورونا المستجد، إلغاء نحو 15 ألف وظيفة في العالم في إطار خطة لتوفير ملياري يورو مدى ثلاثة أعوام.