الذهب يرتفع بفعل ضبابية رد ترامب حيال الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 10:41 صباحا

ارتفع الذهب 1% بدعم من استمرار حذر المستثمرين الذين يترقبون رد فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إزاء قانون الأمن القومي الصيني لهونغ كونغ وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1734.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1642 وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1750.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3% إلى 17.81 دولار للأوقية، وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 18.7%، وهو أكبر مكسب منذ يناير 2012، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1933.59 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9% إلى 830.92 دولار لكنه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ أغسطس 2019.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا للسمسرة: «تركز الأسواق الآن بشدة على أكبر اقتصادين في العالم وما من المرجح أن يكون معركة طويلة ومستمرة».

وفي الوقت الذي تتحرك فيه الإدارة الأميركية للضغط على بكين بشأن تعاملها مع هونغ كونغ، يدفع تصاعد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس «كورونا»، الذي يفاقمه تنامي الخلاف الأميركي الصيني، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار الفائدة عالميا، المعدن النفيس، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تحقيق زيادة شهرية بنسبة 3%.

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