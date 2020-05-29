«فولكسفاغن» ستستثمر 2 مليار يورو في قطاع السيارات الكهربائية بالصين

أعلنت المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات «فولكسفاغن»، الجمعة، عن استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري يورو لتطوير سيارات كهربائية في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات، وتمثل الصين 40% من مبيعات «فولكسفاغن».

وقالت المجموعة الألمانية في بيان إن الصين «هي أكبر سوق عالمية للتنقل الإلكتروني»، موضحة أن «1.5 مليون آلية تعمل بالطاقات الجديدة ستباع في هذا البلد بحلول 2025».

يذكر أن محكمة العدل الاتحادية الألمانية أيدت، أمس الخميس، حكما على شركة «فولكسفاغن» بتقديم تعويض جزئي لزبون اشترى سيارة مجهزة بمحرك مغشوش، وهو ما سيؤثر على عشرات آلاف القضايا المماثلة عقب نحو خمسة أعوام من انكشاف «فضيحة الديزل».

وقضت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية بتأييد حكم في قضية فردية يقضي بشراء شركة «فولكسفاغن» سيارة من مواطن متضرر، وتخصّ القضية هيربرت جلبيرت «65 عاما» الذي اشترى العام 2014 سيارة فولكسفاغن شاران مستعملة، وهي واحدة من بين 11 مليون عربة أقرّ المصنّع في سبتمبر 2015 بوضع برامج فيها تزوّر نسبة الانبعاثات الملوّثة لتجعلها تبدو أدنى مما هي عليه.

وتمثّل هذه أول انتكاسة قضائية كبيرة للشركة في هذه الفضيحة التي أغرقت صناعة السيارات الألمانية، ركيزة اقتصاد البلاد، في أزمة تاريخية لا تزال تكافح للخروج منها، وقال المصنّع في بيان إنه «يسعى الآن لإغلاق هذه القضايا سريعا عبر اتفاق مع المدعين»، واعدا بتقديم «عروض مناسبة» لهم.