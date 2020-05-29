النفط يهبط بسبب المخزون الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 10:52 صباحا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأميركي طلبا فاترا على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم، بينما يضغط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية العالمية، حيث تراجع خام برنت 43 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 34.86 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33.14 دولار للبرميل منخفضا 57 سنتا أو ما يعادل 1.7%.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق أكبر مكسب شهري في سنوات، إذ تلقى الأسعار الدعم من تخفيضات للإنتاج وتفاؤل بشأن تعافي الطلب بقيادة الصين وفقا لما يقوله محللون، ويمضي خام غرب تكساس الوسيط على مسار الصعود بنسبة 76% في مايو، وهو أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق، بينما ربح برنت 38% وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس 1999.

وقال محللون إن بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس أظهرت أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة الأسبوع الماضي، فيما ظل الطلب على الوقود فاترا حتى في الوقت الذي بدأت فيه عدة ولايات في رفع قيود على السفر فرضتها لاحتواء جائحة فيروس «كورونا».

وبالنظر مستقبلا، سيركز المتعاملون على نتيجة محادثات بشأن تخفيضات الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في الأسبوع الثاني من يونيو، وتدرس السعودية وبعض أعضاء «أوبك» تمديد خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا بعد يونيو، لكنهم لم ينالوا بعد تأييد روسيا.

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