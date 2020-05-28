أسعار النفط تتراجع بسبب ارتفاع مفاجئ لمخزونات أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 10:56 صباحا

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات لقطاع الطاقة الأميركي ارتفاعا مفاجئا كبيرا في مخزونات الخام مما بدد آمال التعافي السلس للطلب مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك الانخفاض استمرارا لتراجع من جلسة أمس الأربعاء بسبب الضبابية التي تكتنف التزام روسيا بتخفيضات كبيرة للإنتاج قبل اجتماع يُعقد في التاسع من يونيو لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها وهي المجموعة المعروفة بـ«أوبك+»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة بالمئة أو 98 سنتا مسجلة 31.83 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة في وقت سابق خمسة بالمئة مسجلة مستوى منخفضا عند 31.14 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت اثنين بالمئة أو 71 سنتا إلى 34.03 دولار للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت إلى 33.63 دولار للبرميل.

وقال كبير محللي السوق لدى «أواندا» جيفري هالي «الارتفاع في المخزونات بحسب معهد البترول الأمريكي لم يكن متوقعا ويعني أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستكون منتظرة بترقب هذا المساء. بدا أن ذلك يضغط على المعنويات في آسيا».

من جهته يرى كبير محللي الأسواق لدى شركة «أكسي كورب» ستيفن إينز «مع افتراض أن سوق النفط تعود للتوازن بوتيرة أسرع من توقع أي طرف يحاول المستثمرون الآن استيعاب ما سيسفر عنه اجتماع أوبك+ المقبل».

وتابع قائلا: «وكما جرت العادة في الفترة التي تسبق أي اجتماع لأوبك+، ينصب التركيز على التزام روسيا وهو أمر مفهوم بالنظر لسوابقهم في التعثر في الأداء داخل أوبك+».

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مايو  بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

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