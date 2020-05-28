«بوينغ» تستأنف إنتاج طائرات «737 ماكس» الممنوعة من التحليق

طائرة «بوينغ» من طراز «737 ماكس» في رنتون بولاية واشنطن، 12 مارس 2019، (ا ف ب)

أعلنت مجموعة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطيران استئناف إنتاج طائراتها من طراز «737 ماكس» الممنوعة من التحليق منذ أكثر من عام، بعد كارثتين جويّتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.

لكن هذا الإعلان، الصادر أمس الأربعاء، لا يعني أن عودة هذه الطائرة إلى الأجواء وشيكة، إذ لا يزال يتعين على «بوينغ» الحصول على موافقة سلطات الطيران المدني على التعديلات التي أدخلتها على هذا الطراز، لا سيما نظام تعزيز خصائص المناورة المتّهم بالتسبّب بالحادثين المميتين، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكانت سلطات الطيران العالمية أمرت بوقف تحليق هذا النوع من الطائرات عقب تحطّم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس العام 2019 في ظروف مشابهة لحادث تحطم طائرة تابعة لشركة «لايون آير» في أكتوبر العام 2018، في كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.

ويتعين على «بوينغ» إخضاع الطراز المعدل لرحلة تجريبية، تشرف عليها سلطات الطيران المدني الأميركية. وكانت مصادر في هذه السلطات قالت لـ«فرانس برس» الأسبوع الماضي، إن هذه الرحلة التجريبية لن تجري قبل يونيو، ما يعني أنّ «بوينغ» لن تتمكّن على الأرجح من الالتزام بالجدول الزمني الذي كانت تأمل الالتزام به والذي ينصّ على عودة تلك الطائرات إلى التحليق بحلول منتصف العام 2020.