العجز التجاري لمصر ينخفض 35% نتيجة لخطة مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 12:23 مساء
وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إن عجز الميزان التجاري لمصر انخفض بقيمة 5.570 مليار دولار ما يعادل 35% في أول أربعة أشهر من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 24% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، إذ بلغت 18.79 مليار دولار مقابل 24.58 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وقالت وزيرة التجارة نيفين جامع إن هذه المؤشرات تأتى نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، الذي أثر سلبا على حركة التجارة الدولية.

وذكر البيان أن الصادرات المصرية سجلت أيضا تراجعا طفيفا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة.

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