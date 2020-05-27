النفط يهبط جراء التوترات بين واشنطن وبكين بسبب هونج كونج

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف بضعف وتيرة الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل التي فُرضت لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، والتوترات الأميركية الصينية حول هونغ كونغ.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا ما يعادل 1.4% إلى 35.67 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا ما يوازي 1.5% إلى 33.83 دولار للبرميل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي الولايات المتحدة، حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشان زيادة الطلب المعنويات ولكن المحللين حذروا من أن التعافي يبدو هشا. وعطلة يوم الذكرى التي انتهت لتوها عادة ما تكون بداية لموسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وقال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة «التقديرات الأولية للطلب على البنزين منخفضة بما يصل إلى 30 بالمئة مقارنة مع العام الماضي مع بقاء الناس قريبا من منازلهم»، مضيفًا: «ثمة خطر كبير بتكرار التفشي وإجراءات العزل».

وتوقع بعض المحللين والبنوك توازنا في سوق النفط في يونيو حزيران ولكن مجموعة أوراسيا تقول إن هذه التقديرات قد تكون مفرطة في التفاؤل.