النفط يهبط بسبب مخاوف حيال الطلب والتوترات في هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 10:13 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود، مع تخفيف إجراءات العزل التي فُرضت لوقف تفشي فيروس «كورونا المستجد»، في حين فاقمت التوترات الأميركية الصينية حول هونغ كونغ المعنويات السلبية.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا ما يعادل 1.4% إلى 35.67 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميريكي 52 سنتا ما يوازي 1.5% إلى 33.83 دولار للبرميل، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

تعافي هش في أميركا
وفي أميركا، حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشأن زيادة الطلب المعنويات، لكن المحللين حذروا من أن التعافي يبدو هشا.

وقالت مؤسسة «إيه إن زد ريسيرش» في مذكرة إن التقديرات الأولية للطلب على البنزين منخفضة بما يصل إلى 30% مقارنة مع العام الماضي، مع بقاء الناس قريبا من منازلهم.

أضافت المؤسسة في المذكرة أن ثمة خطرا كبيرا بتكرار التفشي وإجراءات العزل. وتوقع بعض المحللين والبنوك توازنا في سوق النفط في يونيو، لكن مجموعة أوراسيا تقول إن هذه التقديرات قد تكون مفرطة في التفاؤل.

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