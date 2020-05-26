أسعار النفط ترتفع مع تنامي الثقة في احترام تعهدات خفض الإنتاج

منشأة بقيق النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية، 20 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام، بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في أنحاء العالم.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.4% بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل، منخفضة قليلاً عن ذروة يوم الثلاثاء 34.54 دولار. وفق وكالة «رويترز»، فيما لم تكن هناك تسوية لغرب تكساس أمس الإثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

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وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7% أو 61 سنتًا، مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1%، الإثنين، في معاملات هزيلة بسبب العطلة. ودعمت السوق تصريحات من روسيا تفيد بانخفاض إنتاجها النفطي مقتربًا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميًّا لشهري مايو ويونيو بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة «أوبك+».

وقال دانييل هاينس، كبير استراتيجيي أسواق السلع الأولية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، «ثمة بلا ريب شعور بأن تلك التخفيضات تبلورت كأفضل ما يكون». وتجتمع دول «أوبك+» أوائل يونيو لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة نحو 45% منذ بداية السنة.

كان كبار المنتجين اتفقوا في أبريل على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميًّا في مايو ويونيو.