مستشار اقتصادي للبيت الأبيض يتوقع نموا «صاروخيا» للاقتصاد الأميركي في الفصل الثالث

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 02:03 صباحا
رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض كيفن هاسيت. (الإنترنت)

صرّح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض كيفن هاسيت، في مقابلة تلفزيونية الأحد، بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيبقى برقم مزدوج مع توجّه الأميركيين الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس في نوفمبر المقبل، متوقعا أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا «صاروخيا» في الفصل الثالث، لكنه لن يتعافى بالكامل من تداعيات فيروس كورونا.

وحسب أحدث إحصائيات وزارة العمل الأميركية الخميس، فقَدَ نحو 38,6 مليون شخص وظائفهم منذ فرض الإغلاق في مارس الماضي لمنع انتشار الفيروس، وفق وكالة فرانس برس.

وحذر هاسيت، الجمعة من أن معدل البطالة الذي بلغ 14,7% في أبريل قد يرتفع إلى ما بين 22 و23% في مايو، ويزداد قليلا في يونيو قبل أن يبدأ بالتراجع.

وردا على سؤال لبرنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»، عما إذا كان يعتقد أنه من الممكن أن يظل معدل البطالة في نوفمبر من رقم مزدوج، أجاب هاسيت «نعم، أوافق»، قائلا «معدل البطالة هو من الأمور التي سيكون تراجعها أكثر بطئا».

وأضاف هاسيت «لكني اعتقد أن جميع علامات التعافي الاقتصادي سوف تتأجج في كل مكان»، مشيرا إلى أن «الشيء الوحيد الذي سوف نناقشه كاقتصاديين، هو إن كنا سنتمكن من العودة الى الوضع الذي كنا عليه أو أنها ستكون رحلة طويلة لتحقيق ذلك».

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