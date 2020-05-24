رئيس مجموعة اليورو: صندوق الإنعاش الألماني - الفرنسي خطوة نحو اتحاد مالي أوروبي

وزير مالية البرتغال ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو في لشبونة، 28 فبراير 2020. (رويترز)

قال رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتينو، إن خطط ألمانيا وفرنسا لإقامة صندوق إنعاش اقتصادي حجمه 500 مليار يورو (454 مليار دولار) للتصدي لتداعيات جائحة فيروس «كورونا» ستكون خطوة نحو اتحاد مالي أوروبي.

ونقلت جريدة «فيلت آم زونتاج» الألمانية عن سينتينو وصفه المبادرة بأنها «خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح للتغلب على هذه الأزمة».

وقال سينتينو، وهو أيضًا وزير مالية البرتغال، «المقترح الألماني - الفرنسي سيكون خطوة عظيمة صوب اتحاد مالي ووحدة نقدية سليمة، حتى لو كان صندوق الإنعاش موقتًا فحسب».

يشار إلى ألمانيا وفرنسا أكبر بلدين بالاتحاد الأوروبي كشفا المقترح يوم الإثنين الماضي، بهدف تقديم منح لمناطق الاتحاد وقطاعاته الاقتصادية الأشد تضررًا من جائحة فيروس «كورونا».

وبموجب الاقتراح، تقترض المفوضية الأوروبية المال نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل، ثم تنفقه جنبًا إلى جنب مع ميزانية الاتحاد 2021-2027 التي تقترب بالفعل من تريليون يورو على مدى تلك الفترة.