خبير روسي: سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 10:32 صباحا

رأى الخبير الروسي، كيرات كيلمبتوف، أن سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية العام المقبل، ولكن بشرط أن يتطور الوضع الاقتصادي بشكل إيجابي، حيث يعاني العالم من تداعيات جائحة كورونا المستجد.

وقال الخبير كيرات كيلمبتوف مدير المركز المالي الدولي «أستانا» لوكالة «نوفوستي» الروسية «هذه هي المرة الأولى، التي نشهد فيها مثل هذا المزيج من الأزمات المالية والاقتصادية والوبائية».

وأضاف: «أعتقد أن برميل النفط سيزيد عن مستوى 60 دولارا فقط بحلول نهاية 2021، وبشرط حدوث تطور إيجابي للغاية للوضع».

وتابع قائلاً: «أريد أن أذكركم بأننا ناقشنا في عامي 2014 و2015، متى يمكن أن تعود الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، ولكننا الآن نناقش هل ستعود إلى 60 دولارا، وسيعتبر ذلك منحة من السماء».

وأشار كيرات كيلمبتوف إلى أن، «الطلب اليومي على النفط والغاز، انخفض على خلفية الأزمة بمقدار 20 مليون برميل يوميا»، لافتًا إلى أن «روسيا وكازاخستان، كدولتين غنيتين بمواردهما الطبيعية تلقتا صدمة كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تراجعت عائدات التصدير والإيرادات، وهو تحد جدي».

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