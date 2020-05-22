وزير الخزانة الأميركي: تراجع الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني «سيكون هائلا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 06:52 صباحا
شرح صورة: وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. (أرشيفية: فرانس برس)

قال وزير الخزانة  الأميركي ستيفن منوتشين إن تراجع الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من العام »سيكون هائلا»، لكنه توقع حصول انتعاشة «ضخمة» في النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام.

واعتبر منوتشين أن بلاده ستحتاج على الأغلب لضخّ مساعدات جديدة من الحكومة الفيدرالية، لكن المسؤولين سيأخذون أولا بعض الوقت لدراسة الخطوات المقبلة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف الوزير  الأميركي في حوار مع موقع «ذي هيل» ضمن مؤتمر افتراضي حول الاقتصاد، أمس الخميس، «أظن أنه يوجد احتمال قوي أننا سنحتاج الى قانون جديد»، وذلك بعد التصويت على حزمة ثلاثة تريليونات دولار التي أقرّها مجلس النواب في الكونغرس في وقت سابق.

وتابع «سنجري مراجعة دقيقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة (...) ونقرر بوضوح كيف سنصرف أي أموال جديدة وإن كنا نحتاج إليها».

لكنه عبّر عن معارضته لمشروع القانون الذي أقره أخيرا مجلس النواب، الواقع تحت سيطرة أغلبية ديموقراطية، والذي تبلغ قيمته ثلاثة تريليونات دولار.

ويشمل مشروع القانون تريليون دولار للولايات والسلطات المحلية، ومخصصات مالية جديدة للعائلات الأميركية المتضررة، وتمويلات للمستشفيات، وبدل مخاطر للعاملين في قطاع الصحة، ودعم للمشاريع الصغيرة المتضررة، وهي تدابير دعا إليها عدة خبراء اقتصاديين.

وفي بيان، هاجمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ومن بينهم زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل، لما اعتبرته مماطلة منهم.

وقالت بيلوسي «عوض مطالبة العمال الذين جرى تسريحهم بالانتظار، على زعيم الأغلبية ماكونيل وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الجلوس إلى طاولة تفاوض والمساعدة في توفير الدعم لحماية الأرواح وسبل العيش». 

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه قد توجد حاجة لمساعدة إضافية، واعتبر أن الأمر يمكن أن يجنّب حصول انهيار اقتصادي أكثر حدّة. 

لكن منوتشين قال إنه يوجد وقت قبل اتخاذ تدابير جديدة، مبررا ذلك بأن جزءا كبيرا من التمويلات التي أقرت في وقت سابق لم يتم بعد ضخها في الاقتصاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين ترفض تصريحات ترامب الأخيرة حول «كورونا المستجد»
دولى
خبير عسكري إيطالي: مكانتنا في ليبيا تعادل «الصفر»
ليبيا
حمزة لقناة «الوسط»: 7 آلاف ميغاوات الطلب على الكهرباء في يونيو وطاقة التوليد لا ...
ليبيا
باشاغا يطلب من التابعين لجهاز الأمن العام في حي الأندلس العودة فورا
ليبيا
المسماري يعلن «تحريك» القوات بعيدا عن طرابلس 3 كيلومترات ويدعو قوات الوفاق ...
ليبيا
نص إحاطة ويليامز إلى مجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بناء أكبر مصنع لإنتاج لقاح «كورونا» عالميا