دعم مالي طارئ من صندوق النقد الدولي للأردن لمواجهة تداعيات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 07:46 مساء
امراتان تشتريان الخضار في سوق بالعاصمة الأردنية عمّان، 23 أبريل 2020 (أ ف ب)

أعلن صندوق النقد الدولي الخميس الموافقة على تقديم دعم مالي طارئ للأردن يقدّر بنحو 396 مليون دولار من أجل المساهمة في التعامل مع تداعيات تفشي وباء كوفيد-19.

وقال الصندوق في بيان إنّ هذه «المساعدة المالية الطارئة ستساهم في الاستجابة لاحتياجات» البلاد التي تعاني من ارتفاع إجمالي النفقات الصحية، بحسب «فرانس برس». ويشمل الدعم أيضا الأسر والشركات الأكثر تضررا جراء الأزمة.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على توفير الدعم عبر أداة التمويل السريع التي تتيح تسريع صرف المبلغ بالمقارنة مع الأدوات الأخرى للصندوق.

جهود استباقية
وأضاف الصندوق أن «الأردن بذل جهودا استباقية منذ ظهور وباء كوفيد-19 لضمان سلامة مواطنيه واللاجئين». وأشار بصفة خاصة إلى حظر التجوال «الصارم» وتحديد أولويات النفقات الصحية وإقرار تدابير لامتصاص الصدمة على الشركات والأسر.

ولاحظت المؤسسة المالية العالمية أن «الآفاق الاقتصادية قصيرة الأمد في الأردن تدهورت بشكل كبير منذ موافقة صندوق النقد الدولي في مارس» على برنامج دعم بقيمة 1,3 مليار دولار.

ومن بين هذا المبلغ الإجمالي، تلقت السلطات الأردنية مباشرة دفعة أولى بلغت قيمتها 139,23 مليون دولار.

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