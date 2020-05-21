الدولار يرتفع جراء توتر بين الولايات المتحدة والصين

ارتفع الدولار، اليوم الخميس، إذ تضررت المعنويات جراء توتر بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات اقتصادية ضعيفة في أوروبا، بعد أن ارتفعت «وول ستريت» ليل الأربعاء بفضل آمال بتعاف اقتصادي سريع والمزيد من التحفيز.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.2% إلى 99.40، وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.0972 دولار، ليتخلى عن بعض المكاسب التي حققها بعد أن عزز مقترح فرنسي ألماني بشأن صندوق للاتحاد الأوروبي الآمال في أن التكتل قد يقترب أكثر من اتحاد مالي.

وفتحت أسواق الأسهم في أوروبا على انخفاض بينما أظهرت بيانات بعد فتح الأسواق بقليل أن أنشطة الأعمال في فرنسا تراجعت لكن ليس بالقدر المتوقع في مايو، وفي بريطانيا، يقود ضعف التضخم تكهنات بأن بنك إنجلترا المركزي ربما يخفض أسعار الفائدة دون الصفر.

وظل الجنيه الاسترليني يتعرض لضغوط مقابل الدولار، ليهبط 0.3% إلى 1.2201 دولار وكذلك مقابل اليورو، مع تراجعه 0.3% إلى 89.90 بنس لليورو، أعلنت اليابان عن أكبر تراجع في صادراتها في أكثر من عشر سنوات وانخفاض أنشطة المصانع. وانخفضت العملة اليابانية 0.3% إلى 107.800 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالتجارة في أحدث تعاملات 0.4% إلى 0.6568 دولار، كما ارتفع الدولار 0.1% مقابل اليوان في التعاملات داخل البلاد، وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الأخيرة مع هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تعامل الصين مع تفشي فيروس «كورونا».