عقود برنت تصعد 3.17% إلى 35.75 دولار للبرميل

صعدت عقود برنت الأربعاء، بـ 1.10 دولار، أو 3.17% لتبلغ عند التسوية 35.75 دولار للبرميل.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي عند التسوية 33.49 دولار للبرميل، مرتفعة 1.53 دولار أو 4.8%، بحسب «رويترز».

الخام الأميركي يخسر أكثر من 14% في الأسواق الآسيوية

وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات أميركية تراجع مخزون النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي خلافا للتوقعات. ووفقا للبيانات فقد تراجع المخزون بواقع 4.98 مليون برميل، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 1.151 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن إنتاج النفط في الولايات المتحدة هبط إلى 11.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

كذلك تلقت الأسعار دعما من آمال المستثمرين بتحسن الطلب على الخام مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم وتخفيف القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس «كورونا».

سعر الخام الأميركي يتراجع بنحو 25% إلى 12.78 دولار

وفي وقت سابق، نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 0.32%، إلى 32.05 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1% في الجلسة السابقة. وحل أجل عقد يونيو أمس الثلاثاء عند 32.50 دولار، بارتفاع 2.1%، لتتفادى سوق عقود غرب تكساس الفوضى التي شابت حلول أجل عقد مايو الشهر الماضي عندما هوت الأسعار لما دون الصفر.

وغلب الاتجاه الصعودي على أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة المنقضية، ليصعد كل من عقدي القياس يوم الاثنين فوق 30 دولاراً للبرميل للمرة الأولى فيما يربو على شهر، مدعومين بتخفيضات إنتاج ضخمة من كبرى الدول المنتجة للنفط ومؤشرات على تحسن الطلب.