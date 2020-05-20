«إياتا»: شركات الطيران تستعد لاستئناف رحلاتها مع مجموعة تدابير ضد «كورونا المستجد»

عاملان يعقمان إحدى الطائرات التابعة لشركة «فيتنام ايرلاينز» في هانوي. (فرانس برس)

بعد صدمة غير مسبوقة، تستعد شركات الطيران لاستئناف رحلاتها مع مجموعة تدابير «أساسية» لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، لا بد من تنسيقها عالميا كما ذكر مدير عام اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» ألكسندر دو جونياك.

وأعلن مدير «إياتا» ألكسندر دو جونياك، التي تضم 290 شركة طيران في حديث لوكالة «فرانس برس» أحد الشروط الأساسية لاستئناف الرحلات الجوية هي عملية متينة لمراقبة المسافرين تعيد الثقة بالقطاع وتسمح بإقناع الحكومات برفع إجراءات إغلاق الحدود، ونقوم ببناء شيء آمن ويسمح في الوقت نفسه بتشغيل العمليات بطريقة مجدية اقتصاديا.

واستبعد جونياك بقوة فكرة إلغاء مقاعد على متن الطائرات حفاظا على التباعد الاجتماعي، لو قمنا بإلغاء مقاعد لن يسهم ذلك في زيادة السلامة، إضافة إلى ذلك ستكون الآثار الاقتصادية كارثية وبالتالي علينا زيادة أسعار البطاقات بنحو 50 إلى 100%.

وتجري مباحثات على مستوى منظمة الطيران المدني الدولي والدول الكبرى للتوصل إلى نهج متقارب ومنسق في كل أنحاء العالم حول نظام المراقبة الصحية الذي ستطبقه الجهات المسؤولة عن النقل الجوي، وذكر بأنه يتوقع التوصل إلى نتيجة بحلول نهاية مايو.

وأوضح ألكسندر دو جونياك أنه من الضروري تفادي خليط تدابير السلامة التي أعقبت اعتداءات 11 سبتمبر 2001 خصوصا من ناحية مراقبة الركاب، ويراهن القطاع على جملة تدابير مرفقة بأنظمة تنقية الهواء عالية الأداء في الطائرات تكون أداة لمكافحة «كوفيد-19»، من استمارة صحية لدى الوصول إلى المطار وقياس حرارة الأفراد ووضع كمامات في المطار والطائرة وتوزيع الطعام المغلف مسبقا، تجنبا للاحتكاك، وتطهير الطائرات، والحد من عدد الحقائب المسموحة في المقصورة، وعملية سريعة في تسليم الحقائب.

المسافرون مستعدون للعودة على متن الطائرات

أدى إقفال الحدود والقيود على التنقل المطبقة في كل أنحاء العالم تجنبا لتفشي فيروس «كورونا المستجد»، إلى تعليق الرحلات الجوية منذ مارس، وقال مدير «إياتا» ألكسندر دو جونياك، لم نشهد مثل هذا الوضع إطلاقا لم تكن أي أزمة أخرى بهذا المستوى.

وتوقف تشغيل 80 إلى 90% من الأسطول العالمي ولن تستأنف الرحلات الجوية سوى في يونيو أولا الرحلات الداخلية ثم ضمن القارة الواحدة ثم بين القارات، بحسب «إياتا»، التي تعتبر أنها لن تعود إلى مستواها قبل الأزمة إلا في العام 2023، وأعلنت ثلاث أو أربع شركات إفلاسها منها شركة فيرجن أستراليا، التي أشهرت إفلاسها في نهاية أبريل، لكن جرى إلغاء آلاف الوظائف في القطاع، ولم تفلس الشركات بفضل رد الفعل السريع جدا والقوي جدا، على حد قوله، من قبل الدول لدعم بأشكال مختلفة القطاع في كل أقطار العالم باعتبار أنه قطاع استراتيجي للغاية.

احترام القطاع للالتزامات البيئية

ووعد مدير «إياتا» ألكسندر دو جونياك، باحترام القطاع للالتزامات البيئية، التي يفترض أن تخفض انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون إلى النصف في 2050 مقارنة مع 2005، بحسب القواعد التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، وأعلن أنهم يحاولون إقناع الحكومات بتخصيص قسم من خطتها للدعم الاقتصادي لتطوير الوقود الحيوي.

وأضاف: «قد تشهد خطة تجديد الأساطيل بطائرات أقل تلوثا تباطؤا، لكن سيكون هناك أيضا رحلات أقل وبالتالي إنبعاثات أقل، وحول مسألة مطالبة الدول بأمور مقابل المساعدات التي تقدمها كما هو الحال في فرنسا على المستوى البيئي، يرى دو جونياك أنه من الصعب تعقيد العملية في الوقت الذي كنا نغرق فيه، وعلى كل الأحوال كنا سنحترم التزاماتنا البيئية.