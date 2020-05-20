شركة فولكسفاغن تدفع غرامة قدرها 9 ملايين يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 02:13 مساء

دفعت شركة فولكسفاغن الألمانية، غرامة مالية، قدرها 9 ملايين يورو في قضية التلاعب بالأسواق المالية، مشيرة إلى أن المستشارين القانونيين وممثلي الشركة يعتبرون أن الاتّهامات الموجّهة إلى بوتش وديس ورئيسها التنفيذي هيربرت دايس ورئيس مجلسها الإشرافي هانس ديتر بوتش «لا أساس لها».

وأعلنت شركة فولكسفاغن أن القضاء الألماني أغلق الدعوى القضائية بحق رئيسها التنفيذي هيربرت دايس ورئيس مجلسها الإشرافي هانس ديتر بوتش بتغريمها تسعة ملايين يورو، وقال ناطق باسم الشركة إن «مجلس الإشراف يرحّب بإغلاق الدعوى القضائية» بحقّ أرفع رئيسين في مجموعة فولكسفاغن، بعدما كانا متّهمين منذ سبتمبر 2019.

وأوضح الناطق أنه «وفق تقييم مجلس الإشراف، من مصلحة الشركة إنهاء الملاحقات القضائية، وأعلنت المجموعة أنها وافقت على دفع 4,5 مليون يورو لإسقاط التهم عن كل من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإشراف، معتبرة أنهما «لم يقصّرا في واجباتهما تجاهها».

وكانت  الشركة أقرت في 2015 بأنها جهزت 11 مليون سيارة ببرمجيات تنطوي على خلل. وكلف الأمر مذاك فولكسفاغن أكثر من 30 مليار يورو من النفقات القضائية والغرامات والتعويضات دفع معظمها في الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
وليامز: سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية قد تؤدي لتصعيد إضافي للحرب في ليبيا
ليبيا
نيمار يكشف خطوته بعد الحجر الصحي
رياضة عالمية
المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في ...
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور ...
ليبيا
بوتين وإردوغان يعربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل اقترب العالم من التوصل إلى علاج «كورونا»؟