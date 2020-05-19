الصين: علقنا واردات لحوم البقر وسنفرض رسوما إضافية على الشعير الأسترالي

أعلنت الصين عزمها فرض رسوم عقابية بنسبة 80.5% على الشعير الأسترالي بعد فترة وجيزة من تعليق جزء من واردات لحوم البقر في البلاد، وهو ما قد يؤجج حدة التوتر مع كانبيرا، وذكرت وزارة التجارة الصينية أنه بعد إجراء تحقيق حكومي في واردات الحبوب من أستراليا، تبين لبكين أن إعانات كانبيرا والإغراق «تسببت في أضرار كبيرة للصناعة المحلية».

وأشارت الوزارة في بيان الى أن 73.6% من ضريبة «مكافحة الإغراق» و 6.9% من رسوم «مكافحة الدعم» على واردات الشعير الأسترالي ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء لمدة خمس سنوات، وأوضحت أن تحقيق بكين يعتمد على «القوانين الصينية في هذا الشأن ولوائح منظمة التجارة العالمية».

وكانت بكين علقت، الثلاثاء، استيراد لحوم البقر الأسترالية من أربعة موردين رئيسيين في سياق نزاع دبلوماسي مع كانبيرا، التي تدعو إلى إجراء تحقيق حول كيفية تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن تعليق استيراد لحوم البقر «لا علاقة له» بطلب كانبيرا فتح تحقيق «إن هذين شيئان مختلفان تمامًا».

لكن سفير الصين لدى كانبيرا، تشينغ جينجي، حذر في أواخر أبريل من أن طلب أستراليا فتح تحقيق بشأن فيروس «كوفيد-19» هو أمر «خطير»، وقد يؤدي إلى مقاطعة المستهلكين الصينيين، وقال تشينغ لمجلة فاينانشال ريفيو الاسترالية إن «الشعب الصيني غير سعيد ومتخوف وخائب الأمل بسبب ما تفعله أستراليا الآن».

ولفت السفير في تهديد ضمني «ربما سيقول الناس لماذا نشرب النبيذ الأسترالي؟ ونأكل لحم البقر الأسترالي؟»، وتعد الصين الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، لكن البلدين على خلاف منذ استبعاد شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات من بناء شبكة 5G في أستراليا، على خلفية شكوك في التجسس.