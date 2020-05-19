صعود أسهم منطقة اليورو بعد اقتراح «فرنسي - ألماني»

صعدت أسهم منطقة اليورو، بنسبة 0.4% بعد اقتراح فرنسا وألمانيا إنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 500 مليار يورو يقدم منحا للمناطق والقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة في الاتحاد الأوروبي.

وواصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم الثلاثاء بعد خطط تحفيز جديدة من الاتحاد الأوروبي عززت الآمال بتعاف اقتصادي أسرع خطى من الانكماش الناجم عن تفشي فيروس كورونا، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16% بحلول وقادت الأسهم الألمانية المكاسب بصعود 0.9%.

واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الإثنين، خطة نهوض في أوروبا بقيمة 500 مليار يورو في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد الذي تسبب بانكماش غير مسبوق في القارة العجوز.

وعزز ذلك المعنويات بعدما سجل ستوكس 600 أفضل أداء منذ 24 مارس في الجلسة السابقة عقب تقرير مشجع عن لقاح محتمل لفيروس «كوفيد-19» إلى جانب تخفيف إجراءات العزل العام في عدة دول، وارتفع سهم تيسينكروب الألمانية الصناعية 6.2% بعد إعلان الشركة التي تمر بمصاعب أنها تبحث عن شركاء لأنشطة الصلب والسفن الحربية.