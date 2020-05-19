هبوط أسعار الذهب بعد تجدد التوتر بين واشنطن وبكين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 11:22 صباحا

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بفعل تجدد توترات التجارة الأميركية الصينية وإجراءات التحفيز العالمية في مواجهة جائحة فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد.

 ووفقًا لوكالة «رويترز» نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1733.30 دولار، وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1731.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 0.5% في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وانخفضت الفضة 0.7 % إلى 17.05 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.4% مسجلا 814.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 2026.88 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من تسعة بالمئة خلال معاملات أمس الاثنين.

وقال كبير استراتيجيي السوق لدى «أكسي كورب» للخدمات المالية، ستيفن إينس، إنه رغم أنباء لقاح فيروس كورونا المحتمل والتي أوقدت النار في مراجل سوق الأسهم، فإن الذهب سيظل يلقى إقبالا عاليا نسبيا نظرا لإنفاق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي «الضخم للغاية».

وتجدد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية قرار الإدارة الأميركية، فرض سلسلة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي الصينية التي تعتبرها «تهديدا للأمن القومي»، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأميركية.

وردت بكين بدعوة الولايات المتحدة، إلى وضع حد «للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية» بعدما أعلنت واشنطن إجراءات جديدة لمراقبة الصادرات من أجل تقليص حصول المجموعة العملاقة للاتصالات على أنصاف ناقلات.

واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 11 مايو الجاري، إعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري الذي جرى توقيعه مع الصين، وعندما سئل ترامب عن تقارير تفيد بأن الصين تنظر في إعادة فتح المفاوضات بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه بين بكين وواشنطن في يناير الماضي، أجاب: «سمعت ذلك أيضًا»، مضيفًا أن الصينيين «يريدون إعادة فتح النقاشات التجارية للوصول إلى اتفاق أكثر ملاءمة لمصالحهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

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