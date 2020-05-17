ألمانيا تخصص 57 مليار يورو لدعم البلديات المتضررة من كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 12:46 مساء
وزير المالية الألماني أولاف شولتس يتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة برلين يوم 14 مايو 2020. (رويترز)

أظهرت وثيقة من وزارة المالية الألمانية أن الوزير أولاف شولتس يعمل على حزمة مساعدات قيمتها 57 مليار يورو (61.65 مليار دولار) لمساعدة إدارات البلديات على التكيف مع الهبوط الحاد في عائدات الضرائب بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حتى رغم بدء تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة المرض تدريجيا. وتسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية في انخفاض حاد في إيرادات الضرائب مما ترك فجوة في تمويل البلديات.

ووفقا لوثيقة وزارة المالية التي اطلعت عليها رويترز، تهدف حزمة المساعدات التي يعمل عليها شولتس لمساعدة المدن والبلدات إلى تحقيق استقرار في وضعها المالي كما تتضمن مساعدات إضافية لبعض البلديات التي تعاني من ديون ضخمة، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

ونقلت الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية المالية عن شولتس قوله ”هذا الدرع الواقي سيساعد البلديات على تخطي الموقف الصعب الراهن بل وسيجعلها تؤدي مهامها بشكل أفضل“. وتظهر أن الحكومة الاتحادية تريد أن تتحمل حكومات الولايات، وعددها 16 ولاية، نصف النفقات وأن من المفترض أن يقر البرلمان الخطة قبل نهاية العام الجاري.

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