شركة تايوانية ستبني مصنعا في الولايات المتحدة بقيمة 12 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 03:48 مساء

أعلنت الشركة التايوانية لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» العملاقة، الجمعة، أنها ستنفق 12 مليار دولار على إنشاء معمل لصناعة أشباه موصلات متطورة في الولايات المتحدة، ما يخلق آلاف الوظائف، ويعد هذا الإعلان فوزا للرئيس دونالد ترامب الذي ضغط على شركات صناعة الرقائق الكبرى لإنشاء مصانع لها داخل الولايات المتحدة.

وتنتج شركة «تي إس إم سي» الرقائق التي توفر «عضلات» الحوسبة لكل شيء من أجهزة «آي فون» وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات التحكم في الألعاب إلى الخوادم والبنية التحتية الحيوية للإنترنت.

ومن المقرر أن يبدأ بناء المنشأة في أريزونا في العام 2021 وستبدأ إنتاج رقائق حجمها 5 نانومتر، وهي الأصغر والأسرع في السوق بدءا من العام 2024 وفق ما أوضحت الشركة. وجاء في بيان للشركة: «هذا المشروع يحظى بأهمية استراتيجية حاسمة بالنسبة إلى الشركات الأميركية الرائدة في تصنيع منتجات أشباه الموصلات المتطورة داخل الولايات المتحدة. ترحب تي إس إم سي باستمرار الشراكة القوية مع الإدارة الأميركية وولاية أريزونا في هذا المشروع».

وأوضحت الشركة أن المصنع سيوفر 1600 وظيفة وآلاف الوظائف أيضا عن طريق سلاسل التوريد، وسينتج 20 ألف رقاقة من أشباه الموصلات في الشهر، ويحرص ترامب على خفض الاعتماد على آسيا مع احتدام التوتر مع الصين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والتجسس الصناعي والأمن القومي.

وتقع معظم مصانع «تي إس إم سي» في تايوان وستكون منشأة أريزونا ثاني موقع تصنيع للشركة في الولايات المتحدة، وكانت شركة «فوكسكون» وهي شركة إلكترونيات تايوانية كبرى أخرى أعلنت عن خطط في العام 2017 لبناء مصنع ضخم في وسكنسن، لكن المشروع لم يرق إلى مستوى التوقعات بعد تشييده مصنعا أصغر وإتاحة عدد وظائف أقل مما جرى الإعلان عنه، كما اندلع خلاف سياسي حول الإعفاءات الضريبية الكبيرة التي منحتها الولاية لشركة «فوكسكون» لتأسيس مصنعها.

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