روسيا تخصص نحو 300 مليون يورو لمساعدة شركات الطيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 02:52 مساء

أعلنت الحكومة الروسية، الخميس، تخصيص 23.4 مليار روبل «293 مليون يورو» لمساعدة شركات الطيران في البلاد التي تضررت بشدة جراء تفشي فيروس «كورونا المستجد». وذكر بيان على موقع الحكومة الروسية الإلكتروني: «ستحصل شركات الطيران الوطنية على 23.4 مليار روبل تعويضا عن الخسائر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد».

وأشار النص إلى أن الأمر بدعم الشركات الروسية صدر عن الرئيس فلاديمير بوتين، كما أمر الرئيس الروسي، الأربعاء، بدعم مصنعي الطائرات الروس من خلال مساعدة شركات تأجير الطائرات واستكمال الطلبات العامة للطائرات، وتنص المعايير الحكومية على تخصيص 60% من المساعدة المدفوعة للشركات لدفع رواتب الموظفين.

وأشارت الحكومة إلى أن دفع بدل إيجار وتكاليف ركن الآليات لا يمكن أن يتجاوز على التوالي 30% و10% من مبلغ المساعدة المقدمة، وذكرت هيئة الطيران الفدرالية الروسية «روزافياتسيا» أن الناقل الوطني إيروفلوت، التي تضم شركات النقل «روسيا» و«بوبيدا» و«أورورا»، كانت تقدمت بطلب للحصول على الدعم.

وتضررت شركات الطيران الروسية بشدة، على غرار شركات أخرى في جميع أنحاء العالم، بسبب تعليق الرحلات الجوية للحد من انتشار وباء «كوفيد-19» وانخفض حجم النقل الجوي الروسي بنسبة 91.8% في أبريل بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب هيئة الطيران.

وصرح المدير التنفيذي لمكتب الدراسات «أفيابور» أوليغ بانتيليف لوكالة «فرانس برس» أن «العديد من الخبراء يتحدثون عن وضع كارثي، معتبرين بأنه إذا بقي الوضع على حاله في الربعين الثاني والثالث، فستبدأ الشركات بإعلان إفلاسها عند نهاية أغسطس».

ونقلت شركة إيروفلوت، في أبريل، أقل من 150 ألف مسافر بقليل، بانخفاض قدره 95.2 عن العام الماضي، وتفوقت شركة «إس 7» الخاصة، ثاني شركة مسيطرة على السوق الروسية، للمرة الأولى على شركة إيروفلوت، وأقلت ما يقرب من 214 ألف راكب، وفرضت روسيا تدابير احتواء صارمة منذ 28 مارس، لكن تعليق الرحلات نحو الصين ثم إلى أوروبا  بدأ في نهاية يناير.

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