أسعار النفط تقفز مع تخفف القيود على السفر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 12:32 مساء

قفزت أسعار الخام الأميريكي 7%  لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي على خلفية زيادة الطلب على النفط في الوقت الي تخفف فيه الدول حول العالم القيود على السفر التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وربح الخام الأمريكي 19.7% على مدار الأسبوع وصعد خام برنت 5.2% بعد أسبوع من الأنباء الإيجابية، وزادت عقود كلا الخامين للأسبوع الثالث على التوالي، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.87، بما يعادل 6.8%، عند 29.43 دولار للبرميل، ليقل قليلا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 29.92 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس، وقفز غرب تكساس الوسيط تسعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وجرت تسوية خام برنت على زيادة 1.37 دولار، أو 4.4%، عند 32.50 دولار للبرميل. وربح برنت حوالي سبعة بالمئة يوم الخميس، ولا تزال السوق حذرة في حين لم تنته جائحة فيروس كورونا بعد وظهرت مجموعات جديدة من الإصابة في بعض الدول التي تخفف إجراءات العزل.

وبدأت تخفيضات إنتاج لم يسبق لها مثيل بنحو عشرة ملايين برميل يوميا من جانب أوبك ومنتجين متحالفين معها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+» لشهري مايو أيار ويونيو حزيران، في حين تعهدت السعودية والكويت والإمارات بالخفض بأزيد من التزاماتها، وقالت عمان يوم الجمعة، إنها تدرس خفض الإنتاج بشكل أكبر في يونيو حزيران هي الأخرى.

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