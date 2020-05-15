وزير المالية اللبناني: الحكومة مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 04:18 مساء

صرح وزير المالية اللبناني غازي وزني الجمعة في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» بأن بلاده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

وقال وزني «يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم».

وأضاف «علينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم».

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