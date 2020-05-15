تصويت أولي بمجلس النواب الأميركي على حزمة إنعاش بقيمة 3 تريليونات دولار

يحيل الديمقراطيون الأميركيون، الجمعة، نصا يتعلق بحزمة مساعدات تاريخية بقيمة ثلاثة تريليونات دولارعلى التصويت في مجلس النواب، من أجل مواجهة تبعات فيروس «كورونا المستجد»، وهو نص اعتبر الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون في مجلس الشيوخ أنه «ولد ميتا».

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي الخميس: «خطوتنا التالية هي الموافقة على مشروع القانون هذا. سنفعل ذلك غدا»، وأضافت في رسالة إلى النواب: «أدعوكم إلى دعم هذا النص القادر على إنقاذ حياة كثيرين، وإلى أن تكونوا هنا الجمعة»، لافتة إلى أنهم يضعون الاقتراح «على الطاولة نحن منفتحون على المفاوضات».

في وقت لم يعقد مجلس النواب جلسة عامة عادية منذ أسابيع بسبب الأزمة الصحية، وبالتالي سيتعين على هؤلاء العودة إلى واشنطن خصيصا لهذا التصويت.

ويعتبر ترامب من جهته أن هذا النص «ولد ميتا»، في حين أن توقيع الرئيس ضروري من أجل دخول النص حيز التنفيذ، بدوره رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أيضا هذا الاقتراح واصفا إياه بأنه «لائحة أمنيات».

ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأميركيين تصل حتى ستة آلاف دولار لكل أسرة. كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين، ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

والجدير ذكره أن ترامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس «كورونا»، بينها «قانون كيرز» أو «قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي»، الذي أقر في مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.