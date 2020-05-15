ألمانيا: دخل البلاد من الضرائب يتراجع بنحو 100 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 12:33 مساء

توقّعت ألمانيا أن تتراجع مداخيلها الضريبية للعام 2020 بنحو مئة مليار يورو، وفق تقديرات أصدرتها وزارة المالية، الخميس، وجاء في بيان الوزارة أن «مقارنة بالتقديرات الضريبية في أكتوبر 2019، ستكون المداخيل الضريبية في العام 2020 أقل بـ98.6 مليار يورو (106.4 مليار دولار) مما كان متوقّعا»، كذلك ستكون العائدات الضريبية من العام 2021 وحتى العام 2024 أدنى بكثير من التوقعات السابقة، مع توقّع عائدات ضريبية للعام المقبل أقل بـ52.7 مليار يورو.

وحذّر وزير المالية أولاف شولتز من أن هذه التقديرات هي «مجرّد لمحة خاطفة، بما أنه لا يمكن توقّع المسار المستقبلي للجائحة»، وحملت تدابير العزل المنزلي غير المسبوقة التي فرضتها حكومات عدة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا» تداعيات مدمرّة على الاقتصاد العالمي.

ولم تكن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، حيث أجبرت شرائح كبيرة من السكان على ملازمة المنزل وتراجعت بشكل حاد أنشطة التجارة والسفر، بمنأى عن هذه التداعيات، وألمانيا حاليا في حالة ركود، ومن المتوقع أن يسجل اقتصادها انكماشا بنسبة 6.3% على مدى العام، سيكون الأسوأ منذ العام 1949.

وأعلنت المستشارة الألمانية خطة إنقاذية كبرى بقيمة تريليون يورو لمساعدة الشركات والعمال المتضررين، وتتضمن الخطة ضمانات حكومية للقروض ومساعدات مباشرة للشركات خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج لتخفيض ساعات العمل لتفادي الصرف من الخدمة.

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