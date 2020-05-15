«رويترز»: النفط يصعد لأعلى مستوى في شهر مع ظهور مؤشرات على الطلب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 11:05 صباحا

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% يوم الجمعة، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات، وفقًا لوكالة «رويترز».

وصعد خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 3.9% إلى 32.34 دولار للبرميل، بعد أن لامس 32.44 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل الماضي. وزاد برنت نحو 7% أمس الخميس، ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة 3% في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 3.3% إلى 28.48 دولار للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل، وقفز خام غرب تكساس 9% في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15%.

وفي ظل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون كبار آخرون، تظهر أيضا نقاط متألقة على جانب الطلب، وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة أن الاستهلاك اليومي للنفط الخام في الصين انتعش في أبريل، إذ عززت مصافي التكرير العمليات، لكن الأجواء في السوق ما زالت دون حالة التفاؤل، مع ابتعاد جائحة فيروس «كورونا» عن الوصول إلى نهاية وظهور إصابات جديدة في بعض الدول التي جرى تخفيف إجراءات العزل العام بها.

ورفع باركليز توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بما يتراوح بين خمسة وستة دولارات للبرميل للعام 2020 وبمقدار 16 دولارا للعام 2021، وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع انخفاض مخزونات الخام العالمية بنحو 5.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العدد رقم 234 من جريدة «الوسط»: أسبوع التصعيد العشوائي..و«كابوس» خطاب الكراهية
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل وزير النفط متعدد المواهب فؤاد الكعبازي
ثقافة وفن
رسميًا.. الموافقة على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو
رياضة عالمية
ترامب: لا أريد التحدث مع رئيس الصين حاليا
دولى
حلف الأطلسي يجدد استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«فرانس برس»: وزارة الدفاع الأميركية تستثمر في الحقن المعدة للاستخدام الواحد ...
دولى
الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات
دولى
«المركزي» بالبيضاء: 9.06 مليار دينار إجمالي الإنفاق في ليبيا بالربع الأول.. و18%...
ليبيا
حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة نادرة تصيب الأطفال مرتبطة بـ«كورونا»
دولى
«الفتوى الجزائرية»: صلاة العيد تصلى بالمنازل بسبب إغلاق المساجد
عربى
«الصحة العالمية»: كشف منشأ «كوفيد-19» ضروري «لفهم تطوره»
دولى
كوشنر يثير تكهنات حول احتمالية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركز الاستشعار عن بُعد يعلن موعد بداية شهر شوال فلكيا