«بتروبراس» البرازيلية تتكبد خسائر فادحة في الربع الأول من 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 09:44 صباحا
منصة نفطية أوفشور لشركة بتروبراس البرازيلية جنوب ريو دي جانيرو، 21 أغسطس 2008، (ا ف ب)

أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية العملاقة للنفط تسجيل خسارة صافية قدرها 8,35 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، في أعقاب أسوأ أزمة في تاريخها مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للشركة روبرتو برانكو، في بيان حول نتائج المجموعة بين يناير ومارس هذا العام، إن صناعة الهيدروكربونات تضررت بشدة وتواجه أسوأ أزمة لها منذ مئة عام، حسب وكالة «فرانس برس».

وبلغت الخسارة الصافية 48,5 مليار ريال برازيلي، أي نحو 8,35 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي.

وقال كاستيلو برانكو: لم يؤثر الركود العالمي بشكل كبير على حسابات الشركة في الربع الأول، لكنّ ذلك متوقع أن يحدث في الفصول التالية.

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