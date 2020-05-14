ارتفاع جديد في عدد العاطلين بالولايات المتحدة الأميركية بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 07:20 مساء
صورة تعبيرية لأحد الباحثين عن وظيفة (الإنترنت)

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى حوالي 36,5 مليون منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس في ظل تدابير احتواء وباء كوفيد-19، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس.

وبحسب «فرانس برس»، يبقى العدد خلال الأسبوع الممتد حتى 9 مايو مرتفعا وأعلى من توقعات المحللين البالغة 2,475 مليون، غير أنه يظهر تراجعا عن الأسبوع السابق الذي تمت مراجعة حصيلته لترتفع إلى 3,171 مليون طلب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قلل في وقت سابق، من شأن أرقام البطالة لشهر أبريل، التي أظهرت ارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ الثلاثينات، في ظل تفشي وباء «كوفيد-19»، معتبرا أنها كانت «متوقعة» و«غير مفاجئة».

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