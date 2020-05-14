البيرو تعول على السياحة الداخلية لتعويض خسارتها الزوار الأجانب

ستسمح البيرو لبعض السكان المحليين بدخول مجاني إلى ماتشو بيتشو وغيره من المواقع الأثرية في محاولة لدعم صناعة السياحة في البلاد، كما أعلنت الحكومة، وقالت وزارة التجارة والسياحة في البيرو إن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز القطاع الذي من المتوقع أن يخسر أربعة مليارات دولار هذا العام بسبب وباء «كوفيد-19».

وأوضحت وزارة التجارة والسياحة أن إعادة تنشيط القطاع السياحي الذي تأثر بانتشار فيروس «كورونا المستجد»، يفرض علينا التكيف مع أشكال جديدة للسياحة، وبموجب هذا القرار، سيسمح بدخول 55 موقعًا أثريًّا، بالإضافة إلى 22 محمية وحديقة وطنية في منطقة غابات الأمازون المطيرة، بشكل مجاني للموظفين في الخدمات العامة والأطفال والمتقاعدين في الفترة بين يوليو وديسمبر.

ومن المقرر أن تخفف حكومة البيرو إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها منذ تسعة أسابيع في 24 مايو.

والعام الماضي، زار أكثر من 1.5 مليون سائح، معظمهم أجانب، القلعة الحجرية في ماتشو بيتشو التي تعود إلى القرن الخامس عشر وفقًا للأرقام الرسمية، ويدفع البيروفيون عادة ما يعادل 30 دولارًا لدخول الموقع، وهو نصف السعر الذي يدفعه الزوار الأجانب.

ومنذ اكتشاف الإصابة الأولى في السادس من مارس، سجلت البيرو أكثر من ألفي وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19»، وما يقرب من 70 ألف إصابة بالوباء.