«الطاقة الدولية» ما زالت تتوقع انخفاضا قياسيا للطلب على النفط في 2020

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (أرشيفية: رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وتوقعت الوكالة، في تقريرها الشهري الذي نقلته وكالة «رويترز»، أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا. وقالت إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس «كورونا» بحلول نهاية مايو، انخفاضا من أربعة مليارات في أبريل.

ضبابية مستمرة

وعزت «الطاقة الدولية» التي مقرها باريس، خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس. وقالت: «النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجيا لكنه هش. على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية. على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لكوفيد-19».

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنها كبار منتجي النفط في الخليج أخيرا لن تكون كافية لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية إذ تؤدي إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا» لتآكل الطلب.

وأوضح بيرول للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بعد أن نشرت الوكالة تقريرها الشهري «أنا سعيد لرؤية السعودية والإمارات والكويت- علاوة على التزاماتهم القائمة- يقومون الآن بتخفيضات أخرى. أرحب بها (التخفيضات)، أما بشأن ما إذا كان هذا كافيا أم لا، لا أعتقد ذلك». وأضاف: «نرى مؤشرات مبكرة على بدء التعافي، لكن من المبكر للغاية القول إننا سنصل قريبا إلى إعادة توازن الأسواق، نحن في بداية تلك العملية فحسب».