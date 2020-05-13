«أوبك» تقلص توقعاتها لطلب النفط: وتيرة التوازن ستتسارع

منشأة بقيق النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية، 20 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

قلصت «أوبك» مجددا، اليوم الأربعاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام، إذ يتسبب تفشي فيروس «كورونا» في ركود عالمي، لكنها قالت إن التخفيضات غير المسبوقة في الإمداد التي تنفذها المنظمة ومنتجون آخرون تساعد بالفعل في إعادة التوازن للسوق.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط في تقريرها الشهري انكماش الطلب العالمي 9.07 مليون برميل يوميا، أي بما يعادل 9.1% في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت «أوبك» انكماشا بمقدار 6.85 مليون برميل يوميا، وفق وكالة «رويترز».

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بدأت «أوبك» وحلفاء، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، في أول مايو تخفيضات إنتاج لم يسبق لها مثيل لمواجهة تخمة في المعروض، وقال منتجون آخرون، من بينهم الولايات المتحدة، إنهم سيضخون كميات أقل. وقالت «أوبك» إن التخفيضات تؤتي ثمارها. وقالت أوبك في التقرير: «الضبط السريع للإمداد للتعامل مع الاختلال الحاد الراهن في سوق النفط العالمية بدأ بالفعل يظهر نتائج إيجابية، إذ من المتوقع أن تتسارع وتيرة التوازن في أرباع السنة المقبلة».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات بفيروس «كورونا» في دول تخفف إجراءات العزل العام، مما قد يؤدي إلى تجدد قيود على التنقل، بينما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية لا زالت ترتفع. وانخفض خام برنت 40 سنتًا أو 1.3% إلى 29.58 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 1.2% أمس الثلاثاء، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو 0.4% إلى 25.68 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 6.8% في الجلسة السابقة.