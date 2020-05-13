«الاحتياطي الفدرالي»: أضرار «كوفيد-19» على الاقتصاد الأميركي «طويلة الأمد»

مقر الاحتياطي الفدرالي في واشنطن. (أ ف ب)

حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء من أن أضرار كوفيد-19 على الاقتصاد الأميركي قد تكون «طويلة الأمد»، موضحا أن خطط المساعدة العاجلة في هذا الإطار «مكلفة» بالتأكيد لكن لا مفر منها لتفادي ركود كبير.

وقال جيروم باول في خطاب «قد يكون دعم إضافي للموازنة مكلفا لكنه يستحق العناء إذا سمح بتفادي أضرار اقتصادية على الأجل الطويل وأتاح لنا تحقيق انتعاش أقوى». وشدد على أن «النهوض قد يستلزم وقتا قبل أن تتسارع وتيرته»، مرجحا أن تكون هناك حاجة الى مساعدات إضافية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفق «فرانس برس».