الجزائر تشتري 480 ألف طن من القمح

قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى قمحا للطحين في مناقصة عالمية أُغلقت يوم الثلاثاء، حيث تضع التقديرات المبدئية غير المؤكدة للمتعاملين كمية الشراء عند ما لا يقل عن 480 ألف طن.

وتحدد التقديرات الأولى أسعار الشراء عند حوالي 218 دولارا و218.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المتوقع توافر أرقام أكثر تفصيلا في وقت لاحق، وتطلب المناقصة شحن القمح على فترتين من الدول الموردة الرئيسية، وهما من 16 إلى 31 يوليو، ومن أول أغسطس إلى الخامس عشر منه. وإذا جرى توريد القمح من أميركا الجنوبية، سيكون الشحن في الفترتين من 16 إلى 30 يونيو والأول من يوليو إلى الخامس عشر منه.

والجزائر عميل مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا، ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصات الشراء وتعتمد التقارير على تقديرات متعاملين، ورفضت الجزائر عروضا ولم تشتر في المناقصة السابقة لشراء القمح التي وردت عنها تقارير في الثالث من أبريل.