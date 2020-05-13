الجزائر تشتري 480 ألف طن من القمح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 11:56 صباحا

قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى قمحا للطحين في مناقصة عالمية أُغلقت يوم الثلاثاء، حيث تضع التقديرات المبدئية غير المؤكدة للمتعاملين كمية الشراء عند ما لا يقل عن 480 ألف طن.

وتحدد التقديرات الأولى أسعار الشراء عند حوالي 218 دولارا و218.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المتوقع توافر أرقام أكثر تفصيلا في وقت لاحق، وتطلب المناقصة شحن القمح على فترتين من الدول الموردة الرئيسية، وهما من 16 إلى 31 يوليو، ومن أول أغسطس إلى الخامس عشر منه. وإذا جرى توريد القمح من أميركا الجنوبية، سيكون الشحن في الفترتين من 16 إلى 30 يونيو والأول من يوليو إلى الخامس عشر منه.

والجزائر عميل مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا، ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصات الشراء وتعتمد التقارير على تقديرات متعاملين، ورفضت الجزائر عروضا ولم تشتر في المناقصة السابقة لشراء القمح التي وردت عنها تقارير في الثالث من أبريل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية: حظر تجول كامل خلال العيد واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان
عربى
«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
مرتضى منصور يعلن أول وفاة في الزمالك بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة
ثقافة وفن
«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
وزيرة ألمانية: العالم لن يجد لقاحا فعال ضد «كورونا» قبل منتصف 2021
دولى
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العالم يحتفل بـ«يوم التمريض».. والأطقم الطبية تخوض حرب «كورونا»