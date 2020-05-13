الدولار ينخفض عن أعلى مستوى في 3 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 10:58 صباحا

انخفض الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء قبل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» جيروم باول مع تنامي التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تطبق أسعار فائدة سلبية، وفقًا لوكالة «رويترز».

ورغم أن بعض واضعي السياسات في الولايات المتحدة عارضوا أسعار الفائدة السلبية في الآونة الأخيرة، إلا أن عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين نزلت لمستوى قياسي عند 0.105% الأسبوع الماضي.

ومرة أخرى، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن يتبنى سعر فائدة سلبيا، فيما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين انخفضت 0.8% في أبريل، وهو أكبر تراجع منذ الكساد العظيم مما أشعل جدلا بشأن تبني المزيد من السياسات للتعامل مع الوضع.

ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 99.98 ليحوم دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 100.44 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وكسبت العملة الأميركية أكثر من خمسة بالمئة من المستويات المتدنية لها في أوائل مارس عند 94.63.

وانخفض الدولار النيوزيلندي واحدا بالمئة إلى 0.6014 دولار أميركي بعد أن توسع البنك المركزي في مشتريات الأصول إلى 60 مليار دولار نيوزيلندي من 33 مليارا، بينما ذكر محضر اجتماع لجنة السياسات أن أسعار الفائدة السلبية خيار مستقبلي.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.2288 دولار مع هبوط عائدات السندات بعدما أظهرت بيانات انكماش اقتصاد بريطانيا 5.8% في مارس رغم أن الاستهلاك انخفض بأقل مما كان يخشاه بعض المتعاملين في السوق.

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