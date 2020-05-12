تويوتا تتوقع انهياراً في نشاطها خلال عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 07:10 مساء

أعلنت مجموعة «تويوتا» اليابانية الثلاثاء أنها تتوقع انهياراً كبيراً في نشاطها في 2020-2021 بسبب وباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد رغم تسجيلها نتائج جيدة للعام المالي الفائت 2019-2020 الذي انتهى في 31 مارس.

وتتوقع «تويوتا» تراجعاً بنسبة 79,5% لأرباحها التشغيلية خلال فترة نشاطها الممتدة بين عامي 2020 و2021، التي انطلقت في الأول من أبريل، قد تصل قيمته إلى 500 مليار ين (4,3 مليار يورو) وفق بيان، وتتوقع أيضاً تراجعاً بنسبة 19,8% في مبيعاتها العالمية للعام المقبل، قد تصل قيمتها إلى 24 ألف مليار ين (206,8 مليار يورو بحسب سعر الصرف الحالي)، ولم تقدم المجموعة توقعات للأرباح السنوية الصافية، وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء.

وأوضحت تويوتا في بيانها أن وباء «كوفيد-19» قد يؤدي إلى «تراجع كبير» في اقتصادات العديد من الدول و«إنتاج ومبيعات السيارات ستتأثر  بشدةنتيجة لذلك»، وتنتظر المجموعة «انتعاشاً تدريجياً» للسوق العالمية اعتباراً من النصف الثاني لعام 2020، قبل أن تستعيد في أواخر العام المستويات نفسها لعام 2019.

وأكدت المجموعة أنه نتيجة «لتداعيات كوفيد-19 الكبيرة والمؤثرة والخطيرة»، يتوقع أن يستمر تباطؤ سوق السيارات في الوقت الحالي، وحققت المجموعة زيادةً بنسبة 10,3% لأرباحها الصافية في 2019-2020، التي بلغت 2076,18 مليار ين (17,9 مليار يورو).

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