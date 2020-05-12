الدولار يرتفع مقابل سلة العملات الأخرى

سجل الدولار ارتفاعا مقابل سلة من العملات، وهو أعلى مستوى في أسبوعين جراء المكاسب التي حققها، الثلاثاء، مع تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس «كورونا» تنال من التعافي العالمي ومؤشرات جديدة على توترات تجارية دفعت المستثمرين إلى توخي الحذر.

ومُنيت بقية العملات الرئيسية الأخرى بخسائر باستثناء الين، الذي ارتفع قليلا عقب خسائر نحو 1% أمس الإثنين، ونزل اليورو عن 1.08 دولار لأول مرة في نحو أسبوع ثم تعافى إلى 1.0802 دولار. كما عوض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر عند 0.6083 دولار أمريكي، وهبط الدولار الأميركي نحو 0.3% إلى 107.36 ين. واستمر الضغط على الجنيه الاسترليني بعد خطة لتخفيف إجراءات العزل ببطء ليسجل 1.2337 دولار أميركي.

وقال محللون إن مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يهونون من شأن احتمال أن تكون أسعار الفائدة السلبية عززت جاذبية عائد الدولار، في حين تقود مخاوف من إصابات جديدة بالفيروس في الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية الطلب على ملاذ آمن.

كما أن خطوات مبدئية لحكومات نحو إنهاء إجراءات العزل كانت سببا لحالة من عدم يقين أيضا بسبب المخاطر الطبية والمالية، ونزل الدولار الاسترالي بما يصل إلى 0.8% لأقل مستوى في أسبوع عند 0.6432 دولار أميركي بعد حظر الصين بعض واردات اللحوم الأسترالية، ولكنه قلص الخسائر بعدما هون وزير التجارة الأسترالي من الأمر ووصفه بمسألة فنية.