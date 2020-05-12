ارتفاع أسعار النفط مع تعهد سعودي بتخفيضات كبيرة في الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 11:49 صباحا

ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة الثلاثاء مدعومة بتعهد غير متوقع من السعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج في يونيو للمساعدة في تقليل تخمة المعروض في الأسواق العالمية والتي تفاقمت مع انخفاض حاد في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي صباح الثلاثاء ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 29.85 دولار للبرميل بعد أن وصلت خلال الجلسة إلى 30.11 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 1.8% إلى 24.58 دولار للبرميل بعد أن لامست 24.77 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وقالت السعودية أمس الاثنين إنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو بمقدار مليون برميل يوميا. وسيقلص ذلك انتاجها إلى 7.5 مليون برميل يوميا بما يمثل انخفاضا نسبته 40%مقارنة بأبريل، كما تعهدت الإمارات والكويت بخفض إضافي للإنتاج بإجمالي 180 ألف برميل يوميا.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق العالمية في «أكسي كورب» هذا الخفض في الإنتاج «يقدم تصورا ممتازا يشجع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك على الالتزام، بل وعرض مزيد من الخفض الطوعي في الإنتاج وهو ما من شأنه تسريع وتيرة إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية».  

ومن المتوقع أن تقلل تلك المبادرات، بالتزامن مع تخفيف كبرى الاقتصادات في العالم لقيود كورونا بما يدفع لتعاف تدريجي في الطلب على الوقود، من الضغوط على الطاقة الاستيعابية لتخزين الخام، ويقول محللون إن بيانات المخزونات التي ستصدر هذا الأسبوع ستكون حاسمة لمواصلة موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط.

لكن بعد ظهور بؤر تفش جديدة للوباء في دول من بينها الصين وكوريا الجنوبية، تخشى الأسواق من أن تتسبب موجة ثانية من انتشار فيروس «كوفيد-19» في إعادة فرض إجراءات العزل العام.

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