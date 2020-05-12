رجال أعمال يطالبون الاتحاد الأوروبي بـ«تدابير إنعاش ضخمة»

علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية، 12 مارس 2020، (ا ف ب)

طالبت منظمات تمثل رجال أعمال ألمان وفرنسيين وإيطاليين بروكسل وحكومات الاتحاد الأوروبي بإقرار تدابير إنعاش تصل قيمتها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمتد على مدى خمسة أعوام، وفق ما جاء في مقال مشترك نشر، اليوم الثلاثاء، في الصحافة الأوروبية.

وقدّر رئيس منظمة «كونفيدوستريا» الإيطالية فينشينزو بوتشيا، ورئيس اتحاد الصناعة الألماني ديتر كيمب، ورئيس اتحاد «ميداف» الفرنسي جيوفروا رو دو بازيو أن هناك حاجة لرد فعل كبير عبر السياسة العامة، معتبرين أن التعاون الأوروبي والدولي للخروج من الأزمة والتعافي أمر لا غنى عنه، وفق وكالة «فرانس برس».

دعوة بإنشاء صندوق أوروبي للإنعاش

وأضافوا: علاوة على حزمة التدابير الأولى حول «تعزيز» القدرة على توفير قروض من طرف البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبي، ندعو القادة الأوروبيين إلى الإسراع باعتماد المقترح الجريء ضمن الإطار المقبل للموازنة الأوروبية ليتم إنشاء صندوق أوروبي للإنعاش يكون ملائما من ناحية الحجم.

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ودعوا في هذا السياق إلى وضع تدابير إنعاش مهمة على المستويين الوطني والأوروبي حتى العام 2023 على الأقل تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في غالبية الدول، أما على المستوى الوطني، فطالبوا بتدابير لدعم الطلب تعتمد في الآن ذاته على خفض الضرائب وعلى الإنفاق الحكومي.

كما اعتبروا أن الاستجابة القوية عبر الموازنة تتطلب قدرا عاليا من التضامن، مضيفين أن الاستجابة الأوروبية الحسنة من ناحية الحجم والجدول الزمني ونوع التمويل ستحدد الحالة التي سيخرج بها الاتحاد من هذه الأزمة.