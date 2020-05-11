السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة ضمن إجراءات تقشفية أخرى

إعادة فتح مركز تجاري في الرياض في 4 مايو 2020. (فرانس برس)

قال وزير المال السعودي محمد الجدعان اليوم الإثنين إن المملكة قررت رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضها تفشّي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الوزير قوله إنه تقرّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

إجراءات توفر 100 مليار ريال

والإجراءات الجديدة التي أشارت وسائل إعلام رسمية إلى أنها ستوفر حوالي مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) لخزينة الدولة تأتي في وقت تكثف الحكومة فيه خططها الطارئة لخفض الإنفاق.

وشدد الجدعان على أن الإجراءات ضرورية لتعزيز المالية العامة وسط تراجع عائدات النفط مع انخفاض الطلب العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية.

وقال إن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.

كان الجدعان قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن «استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة» لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

توقعات بانكماش الاقتصاد السعودي

وفي أبريل الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2.3%.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف قامت في الآونة الأخيرة بتغيير نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، مع التأكيد على تصنيفها الائتماني عند «آي واحد».

وقالت الوكالة إن «النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة تغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا».