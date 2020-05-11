شبح موجة «كورونا» الثانية يخيم على أسعار النفط

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الاثنين، حيث ألقت المخاوف من تخمة كبيرة وعتمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس «كورونا» بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.

وبحلول الساعة 6.24 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا بما يعادل 1.7% إلى 30.46 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 2% إلى 24.25 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

واقتنص كلا خامي القياس مكاسب على مدار الأسبوعين الأخيرين مع تخفيف الدول القيود التجارية والاجتماعية المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا»، وانتعاش الطلب على الوقود وإن بشكل متواضع. ومن العوامل الداعمة أيضا انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.

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لكن إرهاصات محتملة لموجة ثانية من إصابات فيروس «كورونا» في شمال شرق الصين وفي كوريا الجنوبية أثارت قلق المستثمرين حتى مع شروع مزيد من الدول في تخفيف قيود التصدي للجائحة، وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.

وقال هو وي لي، الاقتصادي لدى «أو سي بي سي» في سنغافورة، «ذاك مبعث قلق بلا ريب لأنه لا رغبة لدى أحد في تجدد الإغلاقات بعدة مدن، لكن أعتقد أن السلطات ستكون أكثر استعدادا للتعامل مع موجة ثانية»، وأضاف «إجمالا، بيئة المخاطر تبدو مواتية لمزيد من الصعود»، متوقعا أن يظل برنت مدعوما عند 30 دولارا للبرميل.