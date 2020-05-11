«كورونا» يسدد ضربة قاسية للسياحة في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 09:56 صباحا
حي كوكاكي السياحي في أثينا، (أرشيفية: ا ف ب)

اختفت جلبة السياح وأصوات حقائبهم وهي تُجرّ في أزقة حي «كوكاكي» السياحي أسفل تلة «إكروبوليس» في اليونان، إذ إن الحركة السياحية توقفت تماما في أثينا كما غيرها من العواصم الأوروبية، مع حظر الطيران وإغلاق المطاعم والأماكن الأثرية.

هذا ما خلف فجوة في الاقتصاد اليوناني الذي يتعافى من أزمة امتدت عقودا، بينما عاد أصحاب الشقق الصغيرة إلى معاناتهم، إذ كانوا يستخدمون منصة تشارك المنازل الأميركية «آير بي إن بي» لتأجير شققهم للسياح، بهدف زيادة دخلهم خلال الأزمة، حسب وكالة «فرانس برس».

وتقول رومينا تسيتو بأسى إن الحجوزات توقفت بشكل فجائي، بعدما اعتادت على استثمار شقتها عبر «آير بي إن بي» منذ العام 2014، كما تخشى ألا تضطر إلى تأجيرها لأجل طويل، مشيرة الى أن شقتيها تستضيفان حاليا طاقما طبيا.

لكن ستيفانيا ديميترولا استسلمت للواقع وعرضت شقتها لإيجار طويل الأجل، وقالت كنت أعتمد على إيراد هذه الشقة التي تدر علي نحو ألف يورو في الشهر لأعوّض فقداني وظيفتي، معربة عن تشاؤمها حيال موسم الصيف الذي تحاول الحكومة إطلاقه في الأول من يوليو.

بصيص أمل
وقال وسيط عقاري يدعى باتريك تكاشينكو إن الايجارات الطويلة الأجل باتت اتجاها رئيسيا في القطاع العقاري في أثينا.

ورغم الهبوط الكبير في معدل الحجوزات لا يزال هناك بصيص أمل، إذ يقول رئيس اتحاد المالكين للعقارات في اليونان ستراتوس بارادياس إن السياح سيستفيدون من الشقق الخاصة لكي يشعروا بأمان أكبر مقارنة بالفنادق، حيث سيكون عليهم التفاعل مع عدد أكبر من الناس.

كما أعرب عن اعتقاده بأن الشقق السياحية التي ستصمد في سوق الإيجار للآجال القصيرة ستنهض أسرع من أي مكان آخر؛ لأن اليونان تعتبر من الدول الآمنة بفضل الطريقة التي تعاملت بها مع الوباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
لبنان يفرض حظر التجوال.. وتلويح بالإغلاق التام
عربى
متري عن بيان البعثة الأممية الأخير: عبارات «مألوف ومروع» لا تكفي
ليبيا
خضوع 3 مسؤولين في فريق البيت الأبيض لمواجهة «كورونا» للحجر الصحي
دولى
دول أوروبية تعيش اليوم الأخير من العزل.. و«كورونا» يواصل انتشاره شرقا وغربا
دولى
أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
النهر الصناعي: اعتداء على محطة كهرباء «النهر 1» وتوقعات بانقطاع المياه عن أغلب ...
ليبيا
‎السراج يتهم قوات القيادة العامة بقصف الأحياء السكنية في طرابلس بمئة صاروخ ...
ليبيا
جدل وتضارب في تونس حول طائرة مساعدات تركية موجهة إلى ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة
ليبيا
العالم يخرج ببطء من الحجر وسط غموض حول منحى وباء «كورونا المستجد»
دولى
هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عودة موظفة إغاثة إيطالية مخطوفة منذ 18 شهرا إلى بلدها على رحلة خاصة (فيديو)