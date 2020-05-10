كورونا يجبر «غوغل» و«فيسبوك» على تأجيل عودة الموظفين إلى 2021

شعار لشركة «غوغل» معروض في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، 21 يناير 2020 (فرانس برس)

سيواصل غالبية الموظفين في شركتي «غوغل» و«فيسبوك» العمل من منازلهم حتى نهاية العام الجاري، رغم أن المجموعتين ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف وفقا لتطور انتشار وباء كورونا المستجد

وقال وندار بيشاي، رئيس مجلس إدارة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل» لموظفيه إنهم سيعملون من منزلهم على الأرجح حتى نهاية العام على ما أفادت معلومات أكدتها «غوغل»، حسب وكالة «فرانس برس».

عودة الموظفين بشرط الحفاظ على إجراءات السلامة

وتوجه بيشاي إلى الموظفين الخميس الماضي خلال جمعية عمومية أسبوعية عبر الإنترنت. وأوضح أن الأشخاص الذين يحتاجون العودة إلى المكتب يمكنهم ذلك في يونيو أو يوليو مع تطبيق إجراءات السلامة. وتوظف «ألفابت» أكثر من مئة ألف شخص في العالم.

وفي نهاية أبريل، أوضحت المجموعة أن العمل عن بعد سيستمر حتى الأول من يونيو على الأقل، وأن العودة ستكون على مراحل.

«فيسبوك» تتيح الحرية للموظفين فيما يخص العمل من المكاتب حتى 2021

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن «فيسبوك» تعتمد النهج نفسه. وتنوي شبكة التواصل الاجتماعي العالمية إعادة فتح مكاتبها اعتبارا من السادس من يوليو؛ لكن يمكن لكل الموظفين الراغبين في مواصلة العمل من منازلهم الاستمرار في ذلك حتى 2021.

وكانت «فيسبوك» توظف 45 ألف شخص نهاية العام 2019 (يضاف إليهم آلاف العاملين لدى شركات متعاقدة معها من الباطن). وهي تنوي توظيف عشرة آلاف شخص إضافي لتسريع تطوير منتجاتها وخدماتها، ولا سيما تلك المتكيفة مع التباعد الاجتماعي.

وسبق لرئيس مجلس إدارة «فيسبوك» مارك زاكربرغ أن أعلن الشهر الماضي أن شركته لن تنظم أي تجمعات تزيد على خمسين شخصا قبل يوليو 2021 على أقرب تقدير.