«لوفتهانزا» تسير الشهر المقبل رحلات إلى وجهات أوروبية

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة «لوفتهانزا»، الجمعة، أنها ستشغّل في يونيو ضعف عدد الطائرات مقارنة بالأسابيع الأخيرة، وأنها ستسيّر مجددا رحلات إلى وجهات أوروبية، وسيتضمن جدول رحلات 160 طائرة تابعة لـ«لوفتهانزا» وللشركتين التابعتين لها «يورو وينغز» و«الخطوط السويسرية» وجهات محبّبة للسياح على غرار جزر مايوركا وكريت وسيلت في بحر الشمال الألماني.

وأعلنت «لوفتهانزا» أنها ستنشر الأسبوع المقبل تفاصيل الرحلات إلى 106 وجهات، لكن الغالبية الساحقة من طائرات الشركة البالغ عددها 760 ستبقى رابضة على مدارج المطارات بسبب الرفع البطيء والمتدرج للقيود المفروضة على السفر والمرافق السياحية على غرار الفنادق والمطاعم، وجاء في بيان لعضو مجلس إدارة الشركة هاري هومايستر: «نلمس لدى الناس رغبة كبيرة وتوقاً للسفر»، مضيفًا: «مع توخّي الحذر اللازم، نتيح حاليا للناس استعادة تجربة اضطروا إلى التخلي عنها لفترة طويلة».

وجرى نشر تفاصيل جدول رحلات شهر يونيو بعد أقل من 24 ساعة من إعلان المجموعة ومقرها فرانكفورت أنها تجري محادثات مع الحكومة الألمانية حول شراء أسهم وتقديم قرض للحفاظ على الشركة خلال أزمة فيروس «كورونا».

ويمكن أن تسفر المحادثات عن تملّك الحكومة الألمانية نحو 25% من «لوفتهانزا»، علما أن تفاصيل الاتفاق لم تحسم بعد، والخميس صرّح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، لجريدة «بيلد» اليومية أن «لوفتهانزا» جزء من تراث ألمانيا القيّم وأن برلين تريد تجنّب «البيع البخس» للشركات القيّمة.