الأسهم الأميركية تحقق مكاسب أسبوعية قوية

بورصة نيويورك، أول مايو 2020 (رويترز)

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى في نهاية تداولات الأسبوع، أمس الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية قوية بعد بيانات أظهرت فاقدا تاريخيا في الوظائف بسبب فيروس «كورونا» جاء أقل قليلا مما كان يُخشى.

ووفقا لوكالة «رويترز»، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.91% ليغلق عند 24330.77 نقطة، وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا 1.69% إلى 2929.77 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.58% إلى 9121.32 نقطة.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد الأميركي خسر 20.5 مليون وظيفة خلال شهر أبريل، وهو رقم غير مسبوق في فترة قصيرة كهذه، لترتفع نسبة البطالة إلى 14.7% في أعلى مستوياتها منذ الثلاثينات.

جاءت هذه الخسارة نتيجة التوقف السريع للنشاط الاقتصادي لمواجهة «كوفيد-19»، وقالت وزارة العمل في بيان: «انخفض التوظيف بشدّة في جميع القطاعات الرئيسية، مع خسارة مهمة للوظائف خصوصا في قطاعي الترفيه والفنادق».