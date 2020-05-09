كورونا يمنح «نيويورك تايمز» عددا قياسيا من الاشتراكات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 11:42 صباحا
مقر جريدة نيويورك تايمز. (فرانس برس)

سجلت جريدة «نيويورك تايمز» في الربع الأول من العام عددا قياسيا من الاشتراكات عبر الإنترنت خلال ثلاثة أشهر مع تضاعف حركة تصفح مضامينها في مارس، ما يعوض التراجع في إيراداتها الإعلانية جراء أزمة فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وفي الربع الأول، سجلت الجريدة 587 ألف اشتراك إضافي بنسختها الرقمية (مع اقتطاع الاشتراكات الملغاة)، ليصبح العدد الإجمالي للمشتركين خمسة ملايين، وفق بيان نشرته «نيويورك تايمز» الأربعاء.

ومع إضافة الاشتراكات بالنسخ المطبوعة، وصل عدد المشتركين في الصحيفة الأميركية الأكبر في نهاية مارس إلى 5.8 مليون، وباتت الاشتراكات في الخارج تمثل 18% من إجمالي الاشتراكات بالنسخ الرقمية، على ما أعلن المدير المالي رونالد كابوتو خلال مؤتمر عبر الهاتف، وفي نتيجة غير مفاجئة، تراجعت الإيرادات الإعلانية المتدهورة أصلا منذ ما قبل أزمة فيروس «كورونا المستجد»، مع انخفاض رقم الأعمال بنسبة 15% خلال سنة.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة مارك تومسون إن «نيويورك تايمز» تتوقع تراجعا في العائدات الإعلانية بين 50% و55% في الربع الثاني، مشيرا إلى أن تراجع الإيرادات الإعلانية سيؤدي إلى إلغاء وظائف إدارية، إلا أن العدد الإجمالي للموظفين في المجموعة سيزيد بحلول نهاية السنة مع توظيف عدد إضافي من الصحفيين.

ودعمت الأزمة استراتيجية المجموعة التي اختارت جعل الاشتراكات الرقمية المحرك الأول للنمو والعائدات فيما الإعلانات لم تعد سوى عنصر مكمل، كما أن غياب المديونية لدى «نيويورك تايمز» يعزز موقع المجموعة.

وفي المحصلة، سجل رقم الأعمال تقدما بنسبة 1% خلال عام ليصل إلى 443 مليون دولار، وبفضل ناتج مالي استثنائي، سجل صافي أرباح المجموعة ارتفاعا بنسبة 8.9% مسجلا 32 مليون دولار.

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